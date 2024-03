Mitragliatrici, fucili, cocaina ed eroina: un arsenale e una serra per la droga in casa di un 77enne di Locri

Sconcertante quello che i militari hanno trovato una volta entrati in casa: una delle stanze era completamente sigillata e utilizzata come serra indoor per la coltivazione di canapa indiana; decine di confezioni contenenti complessivamente oltre 12 kg di marijuana già essiccata e pronti alla vendita; 4,5 kg di cocaina pura suddivisa in diversi involucri; 2 panetti di eroina da 500gr ciascuno e quasi mezzo chilo di hashish.

Oltre all’ingente quantitativo di stupefacente, in parte all’interno di un deposito e in parte occultato in un’intercapedine, creata ad hoc nel sottotetto in cartongesso, è stato rinvenuto l’arsenale costituito da:

- 10 pistole;

- una carabina di precisione con ottica Swarovski;

- 4 mitragliatrici, di cui due israeliane marca Uzi;

- 4 fucili semiautomatici;

- un AK-47 smontato;

- 3 silenziatori;

- 45 caricatori per varie armi:

- più di 6300 munizioni di vario calibro.