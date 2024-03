Rosarno, tagliati e dati alle fiamme gli alberi secolari di ulivo dell’Azienda agricola dell’imprenditrice Patrizia Rodi

Persone non identificate hanno tagliato alcune piante secolari di ulivo, mentre ad altre hanno dato fuoco, sui terreni a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dell’Azienda agricola «Tenuta Badia» di proprietà dell’imprenditrice Patrizia Rodi, dirigente di Coldiretti Calabria e vicepresidente della Camera di commercio di Reggio Calabria. I fatti risalgono a sabato scorso. La proprietaria dell’azienda agricola ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per tentare di risalire agli autori del gesto. Già in passato si erano verificati episodi del genere ai danni dell’azienda agricola di proprietà dell’imprenditrice. «Un vile atto e un gesto inqualificabile - commentano Franco Aceto e Francesco Cosentini presidente e Direttore di Coldiretti Calabria - a Patrizia, una imprenditrice che dopo anni è ritornata nella sua terra per gestire i terreni di famiglia dove si producono agrumi, ulivi, melograni e kiwi. A lei va tutta la vicinanza di Coldiretti che si pone, come sempre come baluardo contro l’illegalità ed ogni forma di sopruso e angherie».