Pochi vagoni e corse tagliate, disagi sulla Melito-Reggio

Disagi per i pendolari sulla tratta ferroviaria Melito Porto Salvo-Reggio Calabria. Convogli striminziti nella composizione numerica dei vagoni e soppressione di alcuni treni hanno creato disagi in serie per quanti dovevano spostarsi verso la città capoluogo o in direzione opposto. Considerato inaccettabile, il disservizio ha spinto il consigliere comunale di Melito Porto Salvo, Angelo Gurnari, a scrivere ai vertici di Trenitalia e a chiedere immediate contromisure.

«Esprimo – dice Gurnari - profonda preoccupazione riguardo al disagio causato dal treno delle 7,01, in partenza da Melito Porto Salvo. La situazione nella giornata di mercoledì è stata particolarmente critica, poiché una sola vettura è stata messa a disposizione dei viaggiatori, lasciando a terra gli studenti e i pendolari che dovevano recarsi a scuola e al lavoro». Tenuto conto che «per i lavori in corso nella tratta Melito-Reggio sono stati soppressi alcuni treni», secondo Gurnari sarebbe stato necessario provvedere a integrare il servizio, specie nelle ore di punta.