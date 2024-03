Pediatri, l’Asp copre i buchi di Siderno e Gioiosa Jonica

Sono tre nella Locride le zone carenti straordinarie di Pediatria di libera scelta per l’anno 2023 individuate dall’Asp di Reggio Calabria con la deliberazione numero 194 dello scorso 5 marzo a firma della direttrice generale Lucia di Furia. Si tratta di Siderno, Gioiosa Jonica e Monasterace che, insieme a Palmi per il distretto Tirrenico, compongono l’elenco individuato dal Comitato aziendale permanente di pediatria di libera scelta sulla base del disagio assistenziale, recepite, appunto, dalla deliberazione dei vertici dell’Asp. La nota è stata trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Welfare (settore 1 – Medicina convenzionata) della Regione Calabria, avviando, dunque, le procedure di pubblicazione sul Burc e soprattutto di assegnazione degli incarichi.

Si tratta di una deliberazione attesa da tempo, come si evince dal contenuto della lettera-appello redatta dalla dottoressa Francesca Gentile e sottoscritta da oltre mille cittadini sidernesi, con la quale a fine febbraio si lamentava proprio la grave carenza del servizio di pediatria di base sollecitando alle massime figure istituzionali regionali un celere e risolutivo intervento «al fine di garantire il diritto alla salute dei nostri figli». Nell’appello si faceva altresì riferimento alla seduta del Comitato aziendale di pediatria di libera scelta del 6 giugno 2023 che aveva «espresso parere favorevole riguardo la individuazione di n. 2 zone carenti straordinarie di Pediatria, con apertura dello studio medico rispettivamente nel comune di Gioiosa Ionica e nel comune di Siderno», alle quali si è aggiunta, per il distretto ionico, la sede di Monasterace.