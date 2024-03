Rassegna stampa 09-03-2024 edizioni Calabria

In evidenza -Merì, nelle chat sul cellulare di Ayman le ultime ore prima della tragedia -Gualtieri Sicaminò, condannata solo una delle due maestre -Bergamotto, il Comitato di Reggio insiste per l’Igp

Inchieste e processi -Interdittiva antimafia confermata alla Prociv di Isola Capo Rizzuto -Cosenza, omicidio di Gioffrè: costituite le parti in aula. In aula i video dell'imputata Mirabelli -Omicidio dell'imprenditore paolano Franco Sciammarella, arrestato un 56enne abruzzese -Catanzaro servizi, priorità ai conti: pronto il piano industriale

Apertura -Il superboss pentito cosentino Franco Pino è rimasto senza protezione -Reggio, l'escalation del clan dei nomadi sull'asse Ciccarello-Marconi -Pallottole al giornalista Klaus Davi Disposte: perquisizioni. Non si ferma l'indagine della Procura

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Cronaca

-Rosarno, trasferiti al “villaggio della solidarietà” i primi 24 migranti

-Crotone, lavori in via Venezia bloccati: il Tar rigetta la richiesta del Comune

-Badolato, debito con l’Unione dei Comuni. Il sindaco si rivolge di nuovo al Tar

-Sgombero campo rom di Scordovillo a Lamezia, c'è un cronoprogramma per la bonifica

-Nicotera, Consiglio comunale e sfiducia: fatti gli annunci, manca... il numero legale

-Cassano, le tante truffe telefoniche preoccupano i cittadini

Codice rosso

-Cosenza, sanità al collasso: viaggio tra ospedali e spoke tra carenze, difficoltà e... pazienti ammassati

-San Giovanni in Fiore, a Radiologia in un anno quasi duemila esami in più

Il fuoriprogramma

-Caos sulla Cosenza-Paola, locomotore fermo in galleria e circolazione in tilt per tre ore

La polemica

-Spiaggia devastata a Paola per una gara di motocross: scoppia il caso