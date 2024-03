Rifiuti a Reggio, il passaggio di consegne tra scadenze e nuove inchieste

Il conto alla rovescia sta per scadere per la seconda volta. Riusciranno ad ultimare entro lunedì tutti gli adempimenti necessari per il passaggio di consegne tra le due società? Sono ancora pochi i punti fermi rispetto all'avvio della stagione di Ecologia oggi in riva allo Stretto come gestore dei servizi di igiene. Un momento delicato su cui piomba l'inchiesta sui rifiuti che travolge proprio la società lametina. Secondo gli inquirenti di Vibo sarebbero stati classificati come fertilizzanti senza esserlo davvero rifiuti smaltiti illecitamente, operazione che vede tra gli indagati proprio i vertici della società Ecologia Oggi. Intanto oggi è previsto un nuovo incontro con tanto di sopralluogo per verificare se ad Arghillà sussistono le condizioni necessarie per operare. Incontro e sopralluogo che segue il primo appuntamento a quattro convocato martedì pomeriggio dal Comune.

Al tavolo i rappresentanti delle due società, Teknoservice che deve lasciare il servizio ed Ecologia oggi che deve subentrare, poi le parti sociali, (delle sigle firmatarie del contratto Cgil, Cisl Uil e Fiadel) e naturalmente i vertici di Palazzo San Giorgio. Un incontro fiume durato per oltre tre ore rivelatosi utile, ma non chiarificatore di tutti gli elementi. Intanto un punto fermo è stato piantato rispetto al futuro dei 7 lavoratori assunti in tourn over con i pensionamenti. Pare che dovrebbero essere assorbiti nell'organico che quindi arriverebbe a 332 dipendenti.

Un altro pezzo del puzzle incassato è quello della sistemazione logistica. Il personale amministrativo, è emerso nel corso dell'incontro, sarà sistemato al terzo piano della sede di Confindustria.