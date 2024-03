“Special Basket 2024” al PalaLumaka: al via dieci squadre del Sud Italia

La Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’evento di Special Olympics Italia “Special Basket 2024” col sottotitolo “Su tutti i parquet per un unico canestro”. Una manifestazione sportiva di Special Olympics Italia, in collaborazione con Special Olympics Calabria, che si terrà al PalaLumaka. In particolare, sabato 16 marzo alle 14 ci sarà l’apertura con il protocollo olimpico e si partirà con le gare dalle 14.30 alle 19; e poi domenica 17 marzo si tornerà in campo dalle 9 alle 12.30. Un torneo organizzato come Sud, con dieci team provenienti da Basilicata, Puglia, Sicilia e ovviamente la Calabria. Il consigliere Latella: «Lo sport è inclusione e su questo l’Amministrazione deve investire tanto: lo stiamo facendo con 15 milioni di euro per strutture idonee e qualificate» .