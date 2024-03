Rassegna stampa 15-03-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- La Calabria “ridisegna” la rete ospedaliera: Occhiuto firma il decreto

- Camici bianchi, infermieri e oss a rischio, in Calabria registrati 32 casi di aggressione nel 2023

- Pianeta sanità, recriminazioni e polemiche nella Locride

- Sanità ed elisoccorso, Sibaritide... all’anno zero

- Il grido da Polistena: “Salviamo l'unico ospedale spoke della Piana”

- Assistenza domiciliare e disabilità, tanti progetti rimasti in stand-by a Lamezia

Inchieste e processi

- Gestione “parallela” del cimitero di Cittanova, in 58 davanti al gup

- Omicidio Aquino a Corigliano Rossano, le confessioni rese dal detenuto suicida sull'agguato

Il caso

- Crotone, squarciate le gomme al camper “On the road” che assiste i senza tetto