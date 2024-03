Ospedale di Locri senza medici, Sorbara: «L’Asp accumula ritardi»

«La puntata di “Presa Diretta” andata in onda lunedì sera ha messo in evidenza solo alcune delle tante criticità dell’ospedale di Locri». Inizia così la riflessione del consigliere comunale del gruppo di opposizione “Storia e Progresso per Locri” Eliseo Sorbara che ricorda ancora una volta l’elenco dei reparti alle prese con la carenza di personale «come Gastroenterologia e Otorino, rimasti privi di responsabili o – ha aggiunto – quelli che sono a corto di personale, come Urologia (che necessita di un apparecchio laser, per poter trattare calcolosi e adenomectomia); Fisiatria, a corto di fisioterapisti e in cui l’unico medico rimasto una volta alla settimana presta servizio in una struttura territoriale esterna; Medicina – prosegue – va avanti anche grazie alle prestazioni aggiuntive di medici in servizio al Pronto Soccorso; Pediatria copre i turni con i medici a gettone; Psichiatria può contare solo su tre medici in luogo degli otto della pianta organica».

E poi c’è la Cardiologia, oggetto di un approfondimento da parte dell’inviata di “Presa diretta” Francesca Nava, che ha raccolto la testimonianza del primario Enzo Amodeo.