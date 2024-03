Palmi, ecco il progetto definitivo del nuovo ospedale della Piana

La “D’Agostino Costruzioni Generali spa” ha consegnato alla Regione Calabria il progetto definitivo del nuovo ospedale di Palmi. Una notizia attesa da anni, un passo importante verso la realizzazione di un’opera agognata da un intero territorio.

Secondo quanto appreso, la consegna del progetto definitivo sarebbe avvenuta all’inizio di marzo dopo il confronto tenuto tra i tecnici della D’Agostino e il validatore della Regione. Quest’ultimo, nelle settimane precedenti aveva chiesto delle integrazioni tecniche alla ditta. Integrazioni che la D’Agostino avrebbe eseguito. Il progetto definitivo, quindi, è stato depositato ai primi di marzo.

Si entra così nella fase più “calda” della progettazione che dovrebbe portare, finalmente, alla stesura del progetto esecutivo e all’apertura del cantiere, dopo quasi 17 anni di estenuante attesa. Adesso la palla passa di nuovo alla Regione: il validatore dovrà approvare il progetto definitivo. Per la prima volta, però, si ha una progettazione che consta di elaborati tecnico-grafici ed economici. Questo vuol dire che, dopo il via libera della Cittadella, si avrà in mano un progetto che prevede la forma e le caratteristiche dell’opera, nonché il costo del nuovo ospedale di Palmi.