Reggio, gli anziani e la casa di riposo dimenticati nel rione Gebbione

Che fine ha fatto la casa comunale di riposo per gli anziani nel rione Gebbione? Sulla struttura «ormai in abbandono e nell’oblio» riaccende i riflettori Peppe Pinto, delegato dell’Udc allo sviluppo del territorio metropolitano, ripercorrendo una storia – quella delle incompiute – purtroppo comune a tante strutture pubbliche.

«Grazie all’impegno, come dicono i cittadini residenti, del parroco del tempo, don Gaetano Costantino – ricorda Pinto – è stata costruita una struttura per gli anziani in grado di essere di aiuto per chi vive in solitudine e con problemi economici. Era il 2007. L’obiettivo primario dell’amministrazione del tempo era quello di realizzare una struttura con uno spazio da adibire per le occasioni di aggregazione e di incontro per tutti gli abitanti della zona oltre ad ospitare gli anziani».

Oggi, però, l’immobile «vive nel dimenticatoio delle tante amministrazioni che si sono succedute negli anni. La struttura – spiega ancora Peppe Pinto – è stata vandalizzata, sono state asportate porte e finestre, i muri imbrattati e rovinati. L’intera area circostante a verde è divenuta una discarica di ogni genere di materiale coperto in parte dalla vegetazione e, come fanno presente i residenti, ritrovo notturno per i senzatetto».