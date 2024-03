Omicidio Lo Prete a Gioia Tauro: il pm chiede 20 anni per Mazzaferro

Il pm di Palmi ha chiesto la condanna di Giuseppe Mazzaferro a 20 anni di carcere. Il gioiese è accusato dell’omicidio di Massimo Lo Prete, avvenuto nel gennaio 2023. La richiesta è giunta alla fine della requisitoria tenuta davanti al gup del Tribunale di Palmi, dove si sta celebrando il processo con il rito abbreviato. Nella stessa giornata è intervenuto anche il difensore di Mazzaferro, l’avvocato Nico D’Ascola, che ha chiesto il riconoscimento del vizio parziale di mente, così come emerso dalla perizia difensiva, e delle attenuanti generiche. Il gup ha rinviato l’udienza al 10 aprile prossimo, data in cui è prevista la sentenza.

Mazzaferro è reo confesso dell’omicidio. Un delitto, come aveva confessato subito dopo l’arresto al gip, che sarebbe scaturito a causa di un forte stato d’ansia e per la paura di possibili ritorsioni da parte di Lo Prete. Una versione che aveva trovato conferma anche nel racconto di un testimone.