Rifiuti a Reggio, il passaggio rallenta e arriva un nuovo rinvio

Le certificazioni richieste dal comune ancora non sono arrivate. Anche stavolta slitta il passaggio di consegne tra Teknoservice ed Ecologia Oggi. Mancano ancora i presupposti necessari per affidare alla società lametina i servizi di igiene. Così per altri 15 giorni Teknoservice dovrà garantire la prosecuzione del servizio essenziale. La vicenda non appare ancora del tutto chiara, non a caso oggi i vertici di Palazzo San Giorgio hanno convocato, di nuovo le parti sociali. Ma tante nubi si addensano sull'operazione. Il bando milionario che affida per i prossimi 5 anni i servizi di igiene non sembra essere nato sotto una buona stella. Ci sono nodi da sciogliere sullo sfondo di un'inchiesta sulla vicenda dei rifiuti "spacciati" per fertilizzanti che ha coinvolto la società lametina, vicenda che accende le preoccupazioni tanto degli amministratori comunali che dei lavoratori. Intanto il tempo passa, per la terza volta quasi alla vigilia dell’annunciato passaggio di consegne, l’operazione viene rinviata. Un subentro che ricorda la tela di Penelope. La settimana scorsa a seguito del sopralluogo alla sede di Arghillà era emersa una situazione ancora “precaria”. Mancavano luce, acqua e collegamenti alla rete fognaria.