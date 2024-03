Follia a Gioia Tauro, suocero ferisce la nuora a colpi di pistola: una 45enne in condizioni critiche al Gom di Reggio

Attimi di paura questa mattina a Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. Gli agenti del commissariato di polizia sono dovuti intervenire presso l'ospedale cittadino dove una donna nord-africana di 45 anni si è presentata in gravi condizioni. La donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco e a sparare è stato il suocero, Antonio Gullace, 84 anni di Gioia Tauro, già noto alle forze dell'ordine.

Sarebbero stati quattro i colpi di pistola sparati all'indirizzo della donna che una volta ferita e sanguinante in varie parti del corpo si sarebbe lanciata dal balcone per sfuggire alla furia dell'aggressore. In seguito alla rovinosa caduta, la 45enne ha riportato anche un politrauma. Trasferita d'urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in condizioni critiche.

Il suocero della donna ha deciso di costituirsi e si è presentato al commissariato gioiese con un'arma a matricola abrasa. Da quanto si apprende e dalle prime ricostruzioni del grave accaduto, il movente della sparatoria potrebbe essere stata una lite furibonda familiare tra la donna e il marito.