Reggio, riapre l’isola ecologica ma sul fronte rifiuti restano tante incognite

Da domani riapre temporaneamente l’isola ecologica di Condera. Intervento con cui la società Teknoservice intende rispondere alle esigenze del territorio. Certo non si sa ancora per quanto. E in che termini. Una delle tante variabili della vicenda complicata dell’avvicendamento tra le società Ecologia Oggi e la Teknoservice. A due mesi dalla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha messo fine al contenzioso sull’aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti ancora non c’è un punto fermo. Dopo la decisione del Comune di prorogare per altre due settimane la società piemontese, si è tenuto un nuovo incontro tra le parti sociali l’Ente e i vertici della società lametina.

I rappresentanti delle sigle Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno ricevuto le rassicurazioni rispetto alla messa in sicurezza della sede logistica di Arghillà. Tanti gli adempimenti a cui far fronte, oltre agli allacci alla rete idrica, elettrica e fognaria. Una situazione che aveva portato la settimana scorsa a chiudere un verbale con esito negativo da parte dei tecnici dell’Ente e dei rappresentanti dei lavoratori. Ma quello della sede pare non essere l’ostacolo principale da superare. Palazzo San Giorgio ha fatto richiesta di una documentazione che la società lametina pare non aver ancora inoltrato.