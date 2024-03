Scilla, crolla una vecchia palazzina in centro: sfiorata la tragedia

Sfiorata la tragedia nel centro storico di Scilla. Una vecchia palazzina è crollata. L’abitazione era situata in Via Umberto I terzo vico. Il piccolo edificio era disabitato da anni e si era ridotto a un rudere.

Il crollo è avvenuto intorno a mezzogiorno, tanta la paura tra i residenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Scilla, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e un tecnico del Comune. L’area è stata transennata per evitare accessi. I residenti sono stati invitati a lasciare le proprie abitazione per agevolare le operazioni di sgombero delle macerie. Fortunatamente nel vicolo al momento del crollo non passava nessuno, ma il cedimento della struttura ha causato danni ad alcune abitazioni situate di fronte il rudere. Una casa distante pochi metri è stata danneggiata dai grossi detriti. L’abitazione di nuova costruzione ha riportato danni alle persiane, al balcone e alla porta d’ingresso, fortunatamente la famiglia residente si trovava fuori sede. Divelto anche un palo dell’illuminazione pubblica.