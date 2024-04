Abitazioni a rischio crollo a Scilla, la triade mette in mora

La triade commissariale di Palazzo San Rocco ha diramato un avviso alla cittadinanza in merito alle abitazioni in stato di abbandono o pericolanti, col preciso fine di arginare le situazioni che possono minare la sicurezza e l’incolumità pubblica.

«E’ onere di ogni proprietario o titolare di diritto reale su immobili - si legge nell’avviso- di mantenere gli stessi in perfetto stato di manutenzione tale da scongiurare pericoli o crolli che possano mettere a repentaglio la sicurezza di persone o cose». La Commissione Straordinaria invita i proprietari dei manufatti abbandonati o pericolanti ad avviare ogni necessario intervento manutentivo. Dopo il crollo della vecchia palazzina disabitata nel centro storico di Scilla, che ha causato danni ad alcune abitazioni situate di fronte al casolare, l’ente è impegnato in una diuturna e continua opera di sensibilizzazione finalizzata alla tutela del territorio, del decoro del patrimonio pubblico e privato nonché della sicurezza delle persone.