Rassegna stampa 28-03-2024 edizioni Calabria

CALABRIA

Comuni sciolti per mafia, ancora un record per la Calabria: regione con più provvedimenti con il governo Meloni

Il controllo sui traffici di marijuana: sfiorata la “guerra” interna ai clan nel Vibonese

Omicidio Vatalaro a Crotone: Mario Esposito sarà giudicato in Assise

SANITA'

Il reset sulla rete ospedaliera in Calabria: si torna al piano dell’estate 2023

Lamezia, il commissario dell’Asp Battistini è ottimista: «Tanti investimenti per rilanciare l’ospedale»

CRONACA

Catanzaro, l’autonomia differenziata «mette a rischio la democrazia»

Gioia Tauro, in porto la gigantesca “Msc Rose”: la prima portacontainer dual fuel

Museo del mare a Reggio, consegnata l’area all’impresa “Ccm”

Cosenza, la donazione di anfore e reperti di Bilotti che nessuno vuol ricevere

Antica Kroton, conto alla rovescia per gli scavi in via Acquabona

Rende, due camion incendiati nell’area industriale: cresce l’allarme per la sicurezza

Stop al parco eolico di Borgia, ma non è finita