Reggio, la Metrocity con Ferrovie in Calabria per la “Primavera della mobilità dolce”

Laha sposato il progetto dell’associazione, sostenendo l’iniziativa

A Palazzo Alvaro, il consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio, insieme al presidente ed al vicepresidente di Ferrovie in Calabria, Roberto Galati e Vincenzo Calabrò, hanno presentato un programma che «si pone l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso la creazione di itinerari che uniscono il trasporto ecosostenibile in treno alla mobilità dolce».

«I nuovi itinerari – hanno spiegato - coinvolgono le associazioni locali che, coordinate dagli enti locali, si occupano di cultura, trekking, promozione enogastronomica, con l’intento di incentivare il turismo della Costa Viola e dell’area metropolitana dello Stretto». Il tutto consultabile sul portale web ferroviedellemeraviglie.it

Per il Consigliere e Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio si tratta di «un’iniziativa straordinaria per far conoscere, degnamente, le nostre bellezze». «Viaggiare in treno – ha detto – può diventare un’occasione unica e particolare per scoprire le unicità della città metropolitana, i nostri straordinari paesaggi, la valenza turistica, ambientale e culturale che esprime il comprensorio».