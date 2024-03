Ex fiera Pentimele a Reggio, lavori fermi in attesa del progetto esecutivo

L’annuncio con tanto di foto con i progetti in mano è datato 16 gennaio. Quel giorno, il sindaco Giuseppe Falcomatà si era fatto immortalare con i suoi più stretti collaboratori nel cantiere, mentre scrutava le carte insieme ai tecnici dell’impresa che ha vinto l’appalto. A due mesi e mezzo da quell’annuncio, però, nulla si muove ancora nell’ex area Fiera di Pentimele. I capannoni arrugginiti sono sempre al loro posto, l’erbaccia cresce ancora rigogliosa e di mezzi al lavoro neanche l’ombra. Il progetto elaborato dall’amministrazione comunale è ambizioso, riportare a nuova vita una grande area abbandonata da anni, in uno dei punti più belli dal punto di vista paesaggistico della città, a poche decine di metri dal mare.

«I lavori di riqualificazione dell’ex Fiera di Pentimele – aveva spiegato il sindaco Giuseppe Falcomatà in una nota del 16 gennaio scorso - è un intervento che punta a ricucire una ferita aperta nel cuore della nostra città per troppo tempo. Oggi sono iniziate le demolizioni di tutte le strutture per restituire quest’area alla piena fruibilità dei cittadini». I lavori però sono fermi. Anzi, sarebbe meglio dire che sono mai partiti. Il giorno dopo dell’annuncio del primo cittadino, nell’area c’erano solo un paio di operai che stavano fissando un nastro arancione intorno al perimetro dell’ex Fiera e delle reti metalliche nelle parti in cui mancava parte della recinzione. Secondo quanto appreso nella giornata di ieri, per l’apertura vera e propria del cantiere si è in attesa della progettazione esecutiva, che dovrà essere effettuata dalla stessa azienda incaricata della costruzione dell’opera, così come previsto dal contratto integrato.