Il sindaco di Polistena: «Vogliono ancora cancellare l’ospedale»

Il 4 maggio a Polistena è in programma una grande mobilitazione contro lo smantellamento dell’ospedale di Polistena, chiedendone, viceversa, il rilancio, a tutela della sanità pubblica della Piana e del diritto alla salute dei cittadini. Ad annunciarlo è il sindaco Michele Tripodi che, nello stesso tempo, lancia l’allarme riguardo al pericolo che il “Santa Maria degli Ungheresi” venga cancellato una volta costruito il nuovo ospedale a Palmi.

«Non ci voleva tanto per capirlo – sostiene il primo cittadino – i segnali di queste ultime settimane andavano in una direzione negativa: la mancanza di anestesisti, il funzionamento a singhiozzi del comparto operatorio, le continue crisi dei reparti dovute a carenze di personale, tutti indicatori che confermano un chiaro orientamento politico che ormai è venuto a galla, ovvero la volontà di cancellare completamente l’ospedale di Polistena».

