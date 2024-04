Gang degli stupefacenti a Reggio, il giudice: “’Ndrine da escludere ma espliciti riferimenti al traffico di droga”

No all’influenza della ’ndrangheta negli affari di droga della gang incastrata nell'operazione “Jo.Ti.” e la conferma di due distinte associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti. Si sviluppano anche su questi temi le motivazioni del Giudice dell'udienza preliminare che ha emesso la sentenza di condanna, con pene tutte rideterminate al ribasso, a carico dei 13 imputati. Il punto di partenza è la solidità del giro di compravendita di stupefacenti: «Le osservazioni preliminari in ordine alla portata del materiale probatorio, assai ben allineate al tenore dei dialoghi che con gli espliciti riferimenti allo stupefacente, corroborati dagli arresti maturati in corso di procedimento e dalle dichiarazioni allusive rese dagli indagati durante gli interrogatori di garanzia». Il passaggio cruciale riguarda l'associazione: «Occorre precisare, però, che ancorché la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, l'attività delittuosa conforme al programma associativo costituisce un rilevante elemento indiziante ai fini dell'appartenenza ad essa, quando, attraverso le modalità esecutive ed altri elementi di prova, possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo, specie se la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati per converso, anche la partecipazione ad un solo episodio dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante di partecipazione all'associazione, ma in tal caso è necessario che da esso sia desumibile l’affectio societatis dell'agente come quando l'autore dell'unico illecito svolga un ruolo ben difficilmente affidabile ad estranei oppure impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio, così da evidenziare la sua capacità di utilizzarli autonomamente quale membro dello stesso e non già come persona cui il gruppo è ricorso in maniera occasionale».