Palmi, dopo centodieci anni chiude il Consorzio Acquedotto Vina

Compie centodieci anni il Consorzio intercomunale, costituito il 31 marzo 1914 per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Acquedotto Vina che garantisce l’approvvigionamento idrico per i comuni di Palmi, Melicuccà e per la frazione di Sant’Anna di Seminara sin dal 15 ottobre 1922, quando venne ultimato ed inaugurato con l’attivazione della Fontana monumentale della Palma, in piazza Amendola a Palmi, dall’on. Giuseppe De Nava, quando era sindaco l’avvocato Michele Guardata.

«È questo, tuttavia, il suo ultimo anno di attività, dal momento che, per effetto della L.R. 18 maggio 2017 n 18 e, da ultimo, della L.R. 20 aprile 2022, n. 10, che ha istituto l’Arrical (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria), quale ente di governo del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani per l’intero territorio calabrese, dal secondo semestre del 2024, probabilmente da ottobre, gli subentrerà Sorical SpA, individuato, da Arrical, quale gestore unico per 30 anni, per l’intera Calabria», annunciano i componenti del CdA guidato dal presidente Enrico Paratore.