Reggio, strada Omeca-San Gregorio: spunta un nuovo ostacolo

La consegna dei lavori era stata fissata per il primo di febbraio. L'impresa che si era aggiudicata il bando era pronta alla cantierizzazione. Ma anche stavolta nulla da fare. La realizzazione del tratto di strada Omeca-Foce Sant'Agata, l'alternativa (l'unica) alla statale 106 dovrà attendere. Dopo decenni di attese e promesse quando sembrava che ormai tutti gli ostacoli di carattere burocratico fossero stati superati, è saltato fuori un nuovo ostacolo. Il Comune pare si sia “dimenticato” di provvedere alle prescrizioni che erano state indicate da Enac, Enav e Fs. Nel corso della conferenza dei servizi, passaggio indispensabile per la messa a punto della progettazione, gli enti che "interagiscono" su quell'area assieme al Comune avevano indicato gli adempimenti necessari per la realizzazione dell'opera. Solo che queste indicazioni erano rimaste chiuse da qualche parte, in qualche cassetto. Solo adesso con le ruspe pronte a mettersi all'opera è emerso questo “imprevisto”.

