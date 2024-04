Taurianova, il processo agli “amanti diabolici”: Figliuzzi e Sturiale a rischio ergastolo

Cresce l’attesa per la sentenza che la famiglia di Agostino Ascone attende dal 27 dicembre del 2021. Quel giorno, l’agricoltore di Taurianova sparì senza lasciare traccia. Dalla denuncia della sua famiglia d’origine partirono le indagini dei carabinieri della compagnia del popoloso centro della Piana di Gioia Tauro e del comando provinciale di Reggio Calabria. Un’inchiesta che nel giro di qualche settimana passò nelle mani della procura distrettuale reggina e nella quale finirono la moglie di Ascone, Ilaria Sturiale e il suo amante, il rosarnese Salvatore Antonio Figliuzzi. I due amanti, insieme a un presunto complice, il 16 maggio dello scorso anno sono stati rinviati a giudizio e il 23 marzo, infine, il pm della Dda ha chiesto formulato le richieste di pena: ergastolo per Figliuzzi e la Sturiale, accusati di omicidio, aggravato dall’agevolazione alla ‘ndrangheta; 22 anni, invece, è quanto è stato chiesto per il presunto complice del rosarnese, Salvatore Trapasso. L’attesa per la sentenza sta per finire. Venerdì prossimo, 5 aprile, la Corte d’assise di Palmi dovrebbe emettere la sentenza nei confronti dei tre imputati.