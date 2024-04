Rifiuti, a Reggio slitta ancora il passaggio

Ancora uno slittamento. Ma questa volta pare davvero l’ultimo. Il passaggio di consegne tra le due società previsto per lunedì viene rinviato a venerdì. Ma rispetto alle precedenti, un elemento di novità c’è. I lavoratori ieri hanno sottoscritto i contratti con Ecologia Oggi. Un passaggio nella gestione de i servizi di igiene che dovrebbe chiudere questa pagina di precarietà e incertezza. Il passaggio tra Teknoservice la società piemontese e quella lametina è stata al centro di una vicenda complicata arrivata all’epilogo solo con una sentenza del Consiglio di Stato che ha chiuso un contenzioso trascinato per anni. Ma neanche una volta stabilito definitivamente che il bando milionario va aggiudicato ad Ecologia oggi per i prossimi 48 mesi (con la proroga di altri 12) il passaggio è maturato in maniera concreta. Un passaggio di testimone che certo non si annunciava semplice, a due mesi dalla sentenza diversi sono stati gli slittamenti in avanti. Sono emersi problemi di natura logistica alla sede. A una manciata di giorni dell’annunciato passaggio il sopralluogo del Comune e delle parti sociali era stato chiuso con esito negativo, mancavano ancora gli allacci alle reti dei servizi (acqua, luce, scarichi). Ma pare che questo aspetto sia stato risolto.