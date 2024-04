Ponte sullo Stretto, la rabbia dei residenti di Cannitello: "Vogliono mandarci via da casa e distruggere la nostra città"

«Ancora non sappiamo niente - racconta l’imprenditore villese - non abbiamo avuto nessuna informazione relativa agli indennizzi, tutto quello che si dovrà fare per essere risarciti. Io penso, però, che non ci risarciranno mai del danno che stanno per perpetrare agli imprenditori come me che, negli ultimi 50 anni, hanno investito e lavorato duramente sul territorio per costruire tutto quello che si vede oggi in questa città ».

È una giornata di sole e anche se l’aria è ancora fresca il cielo è terso sopra lo Stretto di Messina. Sul lungomare mamme con i loro bambini, gente che fa sport, anziani che passeggiano. Aldo Sottilaro scruta il mare con aria meditabonda. Ha già vissuto la «follia» di governi che volevano mettere un ponte tra le due sponde dello Stretto . Non ci crede fino in fondo neanche questa volta che l’opera si farà. Forse non vuole crederlo, perché nel computo degli immobili da abbattere per fare posto ai piloni della grande infrastruttura ci sono la sua casa e una delle sue attività commerciali. Entrambe sul lungomare. È uno dei famosi espropriati che dovranno lasciare case e attività commerciali per fare spazio ai cantieri e all’opera.

Aldo Sottilaro, storico proprietario del ristorante Boccaccio, è un’istituzione a Villa San Giovanni. La statua che immortala suo padre, mentre di vedetta punta un pesce spada immaginario con lo sguardo rivolto al mare, campeggia nella piazzetta al centro del lungomare di Cannitello, a poche centinaia di metri dal suo ristorante.

«Con la mia famiglia hanno fatto strike - dice amareggiato - abitazione e attività. Io ho un’età che non mi consente di vederlo il ponte. Aldilà degli indennizzi, io sono costretto a vivere in un limbo da diversi anni, mi sento come uno zombi, non so più come muovermi o progettare il futuro per me e i miei figli».

Sottilaro ha dovuto già chiudere una delle sue attività commerciali, un albergo che sorge sul lungomare. «Perché - spiega - gli ospiti (soprattutto del Nord Italia) venivano qui perché amano questo posto per la sua bellezze e la “verginità ambientale”, ma momento in cui la società Stretto di Messina e gli organi di informazione parlano dell’imminente apertura dei cantieri, i turisti perché dovrebbero decidere di venire qui in vacanza, per mangiare la polvere? Non avevo più prenotazioni e ho deciso di chiudere».