Polistena, il sindaco Tripodi attacca Occhiuto: "I fondi per i nuovi ospedali? Solo uno spot pubblicitario"

«Trecento milioni per un nuovo ospedale? Uno spot pubblicitario mentre la sanità pubblica della Piana sta morendo». A sostenerlo è il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, secondo il quale il DCA n. 84 a firma del commissario/presidente Roberto Occhiuto «è solo una operazione propagandistica nata male e destinata a finire molto peggio, con lo scopo di coprire e silenziare lo smantellamento in atto dell’ospedale di Polistena e della sanità pubblica nella Piana».

Secondo il primo cittadino di Polistena, «è davvero inimmaginabile che fondi destinati per legge alle strutture ospedaliere esistenti possano venire dirottate con un DCA per finanziare le varianti progettuali delle grandi opere incompiute di edilizia sanitaria».

Già, in passato, da Polistena era stato criticato il DCA n. 45 con il quale il commissario/presidente aveva tentato di destinare 68 milioni di risparmi in sanità per la realizzazione dei nuovi ospedali, ricevendo un no dal Governo nazionale. Adesso ci riprova, tuttavia giocando al rialzo poiché non si capisce quale sia il criterio utilizzato e la ratio della scelta ridistributiva.

Entrando poi nel merito del DCA n. 84, è impensabile che sia stato rastrellato interamente, esaurendone potenzialmente le risorse, il fondo residuo senza che all’ospedale di Polistena venga destinato neanche un centesimo di euro (su 171 milioni rimasti, 141 sarebbero destinati a Palmi e 30 a Vibo Valentia). La “scusa” stavolta è che l’ospedale di Polistena sarebbe incluso nell’elenco dei progetti valutabili dall’Inail di cui al DPCM del 14 settembre 2022.