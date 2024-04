Ex Polveriera di Reggio, abbattuta la selleria adesso serve la bonifica dai rifiuti

La struttura dell’ex selleria è stata abbattuta. Le ruspe dopo mesi di cantiere chiuso, sono tornate per demolire il vecchio manufatto e riaccendere la speranza che la riqualificazione del quartiere possa finalmente muovere un altro passo in avanti. E così pare. Ma adesso c’è un altro intervento su cui si dovrebbe accelerare ed è lo smaltimento o quanto meno la rimozione delle diverse tonnellate di rifiuti. Infatti dopo l’abbattimento è stata spostata l’enorme quantità di materiali ammassati all’interno. Cumuli in cui si trova di tutto dalle bombole all’eternit, alle batterie di auto. Cumuli che andrebbero rimossi quanto più velocemente possibile. Ed è questa al momento la priorità su cui i residenti sperano presto di avere risposte. La bonifica dell’area rappresenta una priorità. Lo step successivo sarà quello della realizzazione della strada che collega l’area della selleria a via Ciccarello.

