Polizia, anche in Calabria le celebrazioni per il 172esimo anniversario della fondazione

«Il messaggio che questa festa vuole lanciare è quello di essere tra la gente, di esserci sempre e di non voltarsi dall’altro lato quando ci sono dei bisogni che riguardano il singolo cittadino e la collettività». Lo ha detto il questore di Catanzaro, Paolo Sirna, alla celebrazione del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato: alla celebrazione partecipano le massime autorità del territorio, a partire dal prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci. La celebrazione del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia è anche l’occasione per un bilancio che per Sirna «è positivo: sono aumentati in modo sensibile i controlli di persone e controlli su stava. Soprattutto è aumentato il numero delle persone denunciate in stato di libertà e poi ancora di più quelle arrestate. Sono di converso diminuiti gravi reati come gli omicidi, le rapine, le istruzioni e gli atti intimidatori. Sono aumentati in modo sensibile invece i sequestri di sostanze stupefacenti e di armi».

Si sono tenute in piazza della Resistenza a Crotone le celebrazioni per il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il Questore della Provincia Marco Giambra dopo aver accolto il Prefetto Franca Ferraro e dopo i messaggi di saluto del Presidente della Repubblica e del Capo della Polizia ha pronunciato il suo intervento tracciando un bilancio dell'attività svolta sul territorio dalla Polizia di Stato in tutte le sue articolazioni: indagini antimafia, contrasto del traffico degli esseri umani ma anche controllo del territorio per prevenire e reprimere la cosiddetta criminalità diffusa, sono stati i principali settori d'intervento della Polizia di Stato nel Crotonese con una particolare attenzione anche nei confronti dei reati legati alle violenze di genere. Alla cerimonia nella piazza antistante il Munipio, hanno assistito tutte le autorità civili e militari della Provincia e numerosi sindaci. Il questore di Crotone: "Contro la 'ndrangheta si realizzai un'epidemia di coraggio"