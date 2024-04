Rassegna stampa 10-04-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Gioia Tauro (nel degrado) si prepara al voto. I cittadini: “No ad una città mulattiera” VIDEO

PONTE SULLO STRETTO

Ponte sullo Stretto, anche da Villa San Giovanni parte un esposto in Procura

IN EVIDENZA

Omicidio a Tortora, il pm: Francesco Prisco indicò ai carabinieri il nome del killer prima di finire in coma

Calabria, svanito l’entusiasmo dei tirocinanti: i soldi per le assunzioni non ci sono

Calabria, il governo assicura: «La ferovia Jonica elettrificata? Lavori al via in estate»

‘Ndrangheta in Piemonte, finisce all’aeroporto di Torino la latitanza di “Luca Bazooka”

Reggio, processo sulle scommesse sportive on line: «Concessioni estere per eludere il fisco italiano»

Crotone, spacciavano con Whatsapp: chiesto il processo per 11

È partita la corsa per la guida della procura di Cosenza