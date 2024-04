Lidi, a Reggio si attendono le concessioni. I gestori: «Quasi pronti ad aprire»

Si contano i giorni per l’agognata proroga delle concessioni dei lidi balneari in città. I gestori sono stati impegnati, nelle ultime settimane, in diversi incontri con gli amministratori in Comune e in Città metropolitana, per avere notizie certe sui tempi di rilascio della documentazione necessaria per aprire. Secondo quanto appreso, sembrerebbe che il rilascio dei documenti sia in dirittura d’arrivo. Alcuni degli imprenditori che gestiscono i cinque lidi sul lungomare cittadino, incassata le rassicurazioni da Palazzo San Giorgio, hanno già iniziato il montaggio degli stabilimenti. È il caso di Antonio Cormaci, gestore di “Amuri A mare” e del “Calajunco”. La proroga è necessaria a seguito della direttiva Bolkestein che, in estrema sintesi, impone di mettere a bando le concessioni demaniali. Da due anni si rinnova in proroga, in attesa di un’intesa a livello nazionale.

