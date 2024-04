Rifiuti, a Reggio debutta Ecologia Oggi senza assorbire tutti i lavoratori

Sono sette i lavoratori rimasti fuori nel passaggio di consegne tra Teknoservice ed Ecologia Oggi. Nonostante le rassicurazioni arrivate più volte nel corso del tavolo che ha accompagnato questo complicato avvicendamento la società ha fatto marcia indietro e non ha abbracciato tutta la forza lavoro che presta servizio. C’è la possibilità che vengano assorbiti in un secondo tempo (anche se questo comporta la perdita dell’anzianità di servizio)? Quesito a cui nessuno dei vertici della socieà ha risposto.

Ma c'è di più, perché nel momento della sottoscrizione del contratto la società si è accorta che circa 80 lavoratori dovevano essere sottoposti alla visita medica (perché la precedente risultava scaduta da qualche giorno). Solo che i tempi indicati dalla società (a cui spetta il compito di provvedere all’adempimento e certificare attraverso la visita del medico del lavoro) non sono dei più celeri. Una settimana almeno per adempiere a tutte le pratiche necessarie. E intanto? La città si trova con circa un terzo di forza lavoro in meno per garantire il servizio di raccolta. E questo non potrà che generare disservizi. I primi due giorni del debutto di Ecologia Oggi hanno mostrato molte faglie in termini organizzativi e rispetto degli impegni.