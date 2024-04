Furgone in fiamme a Reggio, denunciato un 58enne

Questo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno denunciato in stato di libertà un 58enne, incensurato, ritenuto l’autore di un incendio di un furgone. I fatti risalgono al pomeriggio del 12 marzo scorso, quando nella parte Nord di Reggio Calabria, i militari dell’Arma intervennero, su segnalazione di alcuni cittadini, perché un furgone, abbandonato e privo di segni identificativi, era stato dato alle fiamme nei pressi di un’officina, senza fortunatamente arrecare danni alle vicine abitazioni, alle altre autovetture ma, soprattutto, senza propagarsi nelle adiacenti aree verdi.

Nulla però avevano potuto fare i Vigili del Fuoco per salvare il veicolo, andato totalmente distrutto. Immediate le indagini dei carabinieri, che sono riusciti ad identificare il responsabile. L’uomo infatti, dapprima si è avvicinato con fare sospetto al vano motore del mezzo, per allontanarsi dopo poco mentre il furgone iniziava a prendere fuoco. Sono tuttora in corso le indagini per accertare le reali cause del danneggiamento mediante incendio.