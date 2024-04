Reggio, ragazzo cardiopatico trasportato d'urgenza alla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Un paziente è stato trasferito in emergenza dalla Calabria alla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. E’ il secondo nelle ultime 48 ore. Il ragazzo - congenito adulto - trasportato in elisoccorso dall’Ospedale Melacrino Morelli di Reggio Calabria, è un cardiopatico con una complicanza emorragica e deve essere sottoposto a intervento chirurgico in emergenza.

«E' la seconda emergenza nel giro di sole 48 ore - afferma Sasha Agati, direttore della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina - un altro paziente, infatti, è stato trasferito nella notte fra sabato e domenica scorsi nel nostro reparto ed è stato già sottoposto a procedura di cardiologia interventistica». Attualmente sono 21 i bambini ricoverati a Taormina.