Claudio Baglioni a Palmi: la forza della musica e della parola che può salvare

Difficile immaginare un Claudio Baglioni così spontaneo nel liberare la sua anima, nel parlare di uomini soli e di fragilità, di dignità e di reputazione. Nell’ammettere: «Quando, sul treno, appena superato Salerno, ho incrociato il vostro mare, quasi a toccarlo, non ho avuto dubbi che stasera il mio posto doveva essere qui con voi».

Un bel colpo per il Festival nazionale di diritto e Letteratura “Città di Palmi” ideato dal giudice Antonio Salvati avere avuto quale ospite speciale il cantautore romano in questa undicesima edizione con un interrogativo di fondo: “Ma che musica è il diritto?”. Pieno il teatro “Manfroce” di Palmi che accoglie con entusiasmo Claudio Baglioni in un percorso di riflessione avvalorato dall’animo poetico di Michele Caccamo; un contributo che apre anche su fenomeni moderni e non ancora inquadrati dal legislatore come, ad esempio, la presenza sempre maggiore nelle nostre case di giovani e meno giovani hikikomori.