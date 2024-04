Il Psc “bocciato” due volte: si ferma l’edilizia a Reggio?

Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti sono molto preoccupati. E anche le categoria produttive “tremano”, tanto che nei giorni scorsi si sono ritrovati tutti alla Camera di commercio per cercare di trovare una soluzione al Psc, che subito dopo l’approvazione sul filo di lana (lo scorso 31 dicembre) in Consiglio comunale ha ricevuto in poco tempo due “bocciature” che disegnano una realtà cittadina davvero difficile per i costruttori reggini.

La prima bocciatura è giunta dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di Reggio Calabria che ha esteso il vincolo paesaggistico a mezza città (quasi tutto il centro storico). La seconda “bocciatura” arriva dalla Città metropolitana, il cui ufficio tecnico ha espresso parere negativo su due emendamenti del Piano strutturale comunale, approvato a fine dicembre dal consiglio comunale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio