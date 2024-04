Reggio, rogo alla rivendita di tabacchi a Ravagnese, i giudici: «Un quadro d’accusa rafforzato da intercettazioni e collaboratori»

Un attentato incendiario a scopo estorsivo. Conclusioni nette anche dei Giudici d'Appello a carico dei due imputati dell'operazione “Fabbrica dei cornetti”, l'indagine che ha fatto luce sul rogo che ha devastato una rivendita di tabacchi a Ravagnese. I Giudici della seconda sezione penale hanno depositato i motivi della sentenza partendo «dal convincimento del Gup in ordine alla fondatezza delle contestazioni accusatorie» che ruotava attorno ai riscontri alle intercettazioni telefoniche ed ambientali e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: «Quanto all'apporto fornito dalle intercettazioni valutate, il Gup ha evidenziato, per un verso, il carattere assolutamente genuino delle stesse, desumibile dalla libertà con la quale i soggetti ascoltati avevano fatto riferimento, anche in chiave autoaccusatoria, a condotte chiaramente illecite, che certo non sarebbero state oggetto dì dialogo se essi avessero saputo di essere intercettati dagli inquirenti; per altro verso, poi, è stata evidenziata in sentenza la piena decifrabilità dei colloqui captati».