Rifacimento di via Marina alta a Reggio, a metà maggio lo “start” ai lavori

Il progetto è già pronto, si attende solo l’inizio dei lavori. È quanto trapela da Palazzo San Giorgio in merito ai lavori di rifacimento di corso Matteotti, vale a dire via Marina alta. Secondo quanto appreso, i lavori dovrebbero prendere il via a metà maggio e procederanno per lotti funzionali.

Ciò comporterà che il tratto interessato dall’opera di rifacimento non verrà chiuso nella sua interezza, ma a lotti separati. Una decisione che è stata assunta dall’amministrazione comunale per cercare di limitare i disagi ai cittadini in uno dei tratti della città più frequentati e interessati al traffico. Gli uffici di Palazzo San Giorgio hanno previsto per i lavori una spesa di quasi 5 milioni di euro, mentre la progettazione che è stata da poco conclusa è stata curata dallo studio di architettura guidato da Alfonso Femia, lo stesso studio che ha effettuato per esempio i progetti per i lavori di restyling nel porto cittadino.