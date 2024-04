Lido comunale di Reggio, il cantiere entro fine anno. Confermata l’apertura parziale d’estate

Delle prescrizioni sono arrivate, ma non inficiano la validità della progettazione. Soprintendenza Bap, Città Metropolitana, Comune, Agenzia del Demanio, Direzione marittima, Opere pubbliche Sicilia e Calabria, Comando Vigili del fuoco, Asp hanno fatto pervenire i loro pareri sul progetto del Lido Comunale, alla conferenza di servizio. L’idea elaborata per riqualificare con modalità conservative la struttura è piaciuta. Lido che negli anni venti del secolo scorso anticipò il concetto di waterfront, esaltando la posizione vantaggiosa, l’ampia superficie litoranea a diretto contatto con il cuore della città. Un modello d'avanguardia per l'epoca. Oggi a distanza di un secolo e dopo un decennio di abbandono e degrado si avvia la nuova stagione del Lido Comunale.

C'è qualche correttivo da apportare ma nel complesso il progetto del segretariato regionale del Mic, guidato da Maria Mallemace, potrebbe iniziare presto a prendere forma. Il cronoprogramma è indicato dal direttore del Segretariato dopo che sono scaduti i termini per l’invio dei pareri da parte degli altri enti, nella procedura della conferenza dei servizi in modalità asincrona.