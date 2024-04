Speronano la Polizia a Reggio e restano a piede libero

Aspetteranno a piede libero l’esito del processo i due giovani che, nei giorni scorsi, per sottrarsi a un controllo di Polizia e soprattutto per sfuggire alle manette hanno speronare la “Volante” della Questura mettendo a rischio anche l'incolumità degli agenti in servizio. In accoglimento delle richieste dell’avvocato Francesco Gatto, infatti, il giudice Andrea Iacovelli ha rigettato la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero nei confronti dei due giovani fermati, che insieme ad una minorenne sono stati bloccati nel centro cittadino dopo avere impattato su una vettura rubata con l'auto della polizia che li aveva intercettati, dopo un fallito furto all'interno di un’abitazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria