Comune di Reggio-Sorical, il sette maggio il passaggio di consegne dell’idrico

Anche un altro pezzo del puzzle è stato incastrato, il passaggio di consegne tra il Comune e Sorical per la gestione della filiera dell'idrico dovrebbe avvenire il 7 maggio. A Catanzaro infatti è stato sottoscritto l'accordo attuativo che disciplina il passaggio del personale, 18 operatori in forza a Castore passeranno alle dipendenze di Sorical. Un altro step che vede l'amministrazione comunale reggina la "pioniera" in queste delicate fasi. Infatti la città dello Stretto ha per prima abbracciato la riforma che trasferisce all'autorità unica di gestione del settore Acqua e rifiuti. Un percorso difficile ed articolato avviato già lo scorso anno che ha già subito un primo slittamento. Infatti secondo quanto previsto nell'accordo sottoscritto nel mese di aprile del 2023, il passaggio sarebbe dovuto maturare concretamente il primo gennaio del 2024. Ma l'accordo è stato prorogato ed integrato nel mese di dicembre.

Sorical ha chiesto tempo e solo a fine marzo ha comunicato a Palazzo San Giorgio i criteri per il trasferimento del personale di Castore addetto al servizio idrico integrato alla Sorical. Un percorso che dovrà presto coinvolgere anche i dipendenti della società che si occupa invece della bollettazione e della riscossione, la Hermes.