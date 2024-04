Nuova Tac per l’ospedale di Locri ma i tempi saranno lunghi

Arriva la nuova Tac all’ospedale di Locri. È di ieri la deliberazione numero 351 della direttrice generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia, con la quale, su proposta della Gestione tecnico patrimoniale dell’Azienda, si prende atto del decreto del ministro della Salute col quale è finanziato l’acquisto del macchinario per un costo complessivo di euro 445.656,93, di cui il 5% (22.282,85) è a carico della Regione. Un provvedimento atteso da tempo e previsto dal Programma di ammodernamento tecnologico approvatocon decreto del commissario ad acta n° 5 del 31 gennaio 2022 e che ora prende corpo dopo la richiesta (corredata dall’approvazione del progetto) di ammissione al finanziamento dello scorso mese di dicembre.

Si tratta, come viene evidenziato nella proposta di deliberazione a cura del Rup Demetrio Beatino, di un intervento che non si sovrappone a quelli finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza né ad altri interventi inseriti in ulteriori programmi di investimento approvati o in fase di approvazione. Dunque, è qualcosa che andrà ad arricchire la diagnostica del presidio “spoke” di via Verga contribuendo a quell’ammodernamento tecnologico della sanità calabrese fortemente voluto dal commissario Roberto Occhiuto.