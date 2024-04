Alla Polizia locale di Reggio Calabria il premio “Sicurezza urbana Anci 2023”

Il premio 2023 si riferisce all’annualità 2022 . In tale lasso temporale, la Polizia locale di Reggio Calabria, nello specifico il nucleo investigativo centrale, ha avviato un’indagine, con il coordinamento della Procura della Repubblica reggina, che ha condotto all’individuazione di diversi soggetti che abbandonavano rifiuti, ma anche titolari di aziende, in tre siti: Ciccarello, Rione Marconi e l’area mercatale di Mortara. Complessivamente sono state 4 le misure cautelari personali emesse con l’accusa di incendio di rifiuti. Circa 3200 i verbali amministrativi elevati e 1200 le segnalazioni effettuata al Comune di Reggio Calabria ed alla società Hermes per soggetti potenzialmente non iscritti nel ruolo Tari. Le investigazioni hanno portato anche alla chiusura di vari esercizi commerciali, tra cui un supermercato, nonché al sequestro di 20 veicoli utilizzati per l’illecito smaltimento di rifiuti. L’indagine è durata circa cinque mesi.

Il comandante Zucco, nel rimarcare l’importante riconoscimento, ha inteso ringraziare tutto il personale del Corpo e l’Amministrazione comunale «sempre vicina alla Polizia locale ed attenta alle esigenze della stessa». Il vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha espresso «vivo compiacimento per il premio assegnato alla Polizia locale reggina. È il segno di un apprezzamento dell’attività svolta che proviene anche da un importante contesto nazionale. Lo diciamo da tempo che, per noi, la lotta all’illecito smaltimento di rifiuti è un tassello fondamentale non solo per una questione di decoro e igiene della città, ma anche per reprimere tutti quei comportamenti incivili che appartengono ad una sparuta minoranza di cittadini. Ringrazio il comandante Zucco per il lavoro svolto quotidianamente non solo nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria, sul cui fronte i risultati parlano da soli, ma anche per tutte le altre incombenze d’istituto che vedono protagonista il Corpo di Polizia locale di Reggio Calabria, oggi potenziato con nuovi ingressi in organico, per una presenza sempre più incisiva su tutto il territorio cittadino».