Ryanair a Reggio inaugura la nuova era, alle 6.15 il primo volo

Ryanair da oggi, Uber da giugno: la rivoluzione dei trasporti in Calabria e sulla sponda reggina dello Stretto è servita, con la regia della Regione che l’ha fortemente voluta. Il countdown scattato mesi fa segna le ore 6.15 di oggi, quand’è schedulato il decollo dal “Tito Minniti” del primo volo della compagnia low cost irlandese per Bologna. Le altre partenze della nuova era, sempre oggi, sono alle fissate alle 10.25 per Venezia e alle 15.15 per Torino. Arrivi programmati, invece, alle 10 da Bologna, alle 14.25 da Venezia e alle 19.45 da Torino. Da domani si comincia con le rotte internazionali: Ryanair volerà dall’aeroporto dello Stretto per Marsiglia, Barcellona, Berlino, Manchester e Tirana.

Ieri pomeriggio, sulla pista è atterrato il il Boeing 737-800 da 189 posti che stamattina entrerà in servizio. È certamente un momento storico, con i nuovi voli che affiancheranno le rotte di Ita su Roma e Milano. Da testare la risposta dell’utenza, che con quella messinese – a cui Sacal e Regione Calabria guardano con estremo interesse – amplia il potenziale bacino del “Minniti” fino a 400mila persone.

Si guarda con interesse anche all’accordo annunciato dal governatore Occhiuto con Uber, a seguito di un incontro a Roma con Tony West, vicepresidente globale della società e cognato di Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti d’America.