Reggio Calabria, l’aeroporto torna... internazionale

«Quando sono stato chiamato mi avevano detto che volevano giocare in Serie A, ma all’epoca non solo non c’erano la squadra e lo stadio, qui mancava addirittura il pallone». Il presidente della Sacal Marco Franchini usa una metafora calcistica per spiegare in che condizioni fosse l’aeroporto “Tito Minniti” quando divenne il numero uno della società che gestisce gli aeroporti calabresi. Da allora sono stati passi in avanti importanti, suggellati giovedì con lo sbarco di Rayanair a Reggio Calabria. Ma nonostante ciò, il manager non è ancora pienamente soddisfatto perché «siamo solo all’inizio e abbiamo tanto da fare».

Giovedì mattina, quando il primo volo della compagnia low cost irlandese rollava sulla pista direzione Bologna, aveva già fissato i prossimi obiettivi, tra questi c’è la ristrutturazione del terminal: «Dovremmo migliorare anche l’aspetto estetico - aveva dichiarato tra palloncini e spumante - perché questa è la porta d’ingresso della regione». La Regione Calabria ha messo sul piatto 40 milioni di euro e il presidente di Sacal è pronto a fare la sua parte affinché «gli sforzi della Cittadella non vengano vanificati». Nel prossimo futuro l’aeroporto “Tito Minniti” cambierà quasi completamente aspetto: «Ci saranno tre grandi “volumi” - spiega Franchini - uno nel blocco degli arrivi, uno in quello delle partenze e infine quello centrale, che è l’accesso all’aeroporto». La progettazione per i primi due blocchi è già in fase avanzata: «C’è un progetto definitivo che deve essere verificato e deliberato da Enac. L’esecutivo per i due primi blocchi funzionali è già stato approvato e i lavori sono stati già assegnati all’impresa che dovrà cominciare. Stiamo discutendo con loro per alcuni adeguamenti e accorgimenti in virtù di una capacità che lo scalo deve fare. Dopo avere portato i voli dobbiamo essere in grado di gestire il traffico passeggeri con standard europei».