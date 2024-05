Il turismo ferroviario fa tappa a Reggio: dalla Metrocity un workshop con l'Associazione Ferrovie in Calabria

In occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione “Ferrovie in Calabria”, ha organizzato il Workshop su “Turismo Ferroviario e Mobilità Dolce in Calabria. Best practice e proposte di sviluppo” .

Il workshop si è svolto presso la Sala Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro ed ha sviluppato un confronto articolando riflessioni sulla tematica del turismo ferroviario e le ferrovie turistiche sul nostro territorio. L’obiettivo espresso dell’evento è stato quello di favorire la messa in rete tra istituzioni, Enti territoriali ed operatori del settore turistico al fine di sviluppare proposte per rafforzare progetti esistenti e nuove idee legate alle mobilità dolce e alternativa, nonché quello di incrementare l’offerta turistica offrendo la possibilità ai visitatori di vivere in maniera ancora più immersiva le peculiarità e le unicità del patrimonio culturale e naturalistico del territorio metropolitano.