Reggio, il restauro dell'ex municipio di Pellaro lascia “senza casa” i donatori Avis

Il progetto è stato presentato. L'operazione di riqualificazione dell'antico palazzo municipale di Pellaro è ormai alle porte. Gli amministratori di Palazzo San Giorgio nel corso di un incontro con la comunità hanno annunciato il recupero conservativo dello storico immobile, intervento atteso da anni, che prevede una spesa di circa 630mila euro di risorse del Pon Città Metropolitana 2014-2020.

Ma se idee e progettualità sul “contenitore” sono chiari rimane ancora da definire cosa ospiterà l’immobile. L’idea di fondo sarebbe quello di farne una delle cinque future municipalità cittadine, quando verrà ultimato il percorso di istituzione delle circoscrizioni. Nessuna indicazione però rispetto al futuro delle realtà che già hanno trovato casa nell’edificio. Che ne sarà di Avis? L’associazione che ha alle spalle una storia ultra trentennale rappresenta un prezioso punto di riferimento per il territorio. Un presidio sociale e sanitario. Una “casa” in cui prima della parziale inagibilità della struttura venivano eseguite le donazioni. Un luogo in cui l’associazione dei volontari del sangue è cresciuta. Adesso questa storia rivendica un futuro. I volontari infatti sono determinati. Non abbandoneranno la sede senza una garanzia concreta che può avere un unico formato: un provvedimento del Comune.