Reggio, la Polizia stradale blocca un carico di latte non idoneo al consumo alimentare

Periodicamente la Polizia Stradale di Reggio Calabria effettua dei servizi specifici di controllo dei veicoli che trasportano merci e persone. Tale attività viene svolta con personale della locale Motorizzazione Civile e si avvale di un Centro Mobile di Revisione (C.M.R.) che permette di fatto di eseguire una revisione generale delle condizioni dei mezzi, per verificarne l’idoneità alla circolazione.

Uno di tali servizi è stato eseguito nei giorni scorsi presso l’Area di Servizio “Rosarno Est”, con l’obiettivo di monitorare il traffico presente lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo.

Durante il servizio è stato sottoposto a controllo un autocarro di proprietà di una società con sede ad Avellino, attrezzata per il trasporto di alimenti a temperatura controllata. E’ noto che molte sostanze alimentari (carne, pesce, latte e derivati ecc.) possono essere trasportate senza interrompere la catena del freddo, in regime di temperatura controllata, stabilita da specifiche norme.

Nella circostanza tale veicolo, pur teoricamente idoneo ad eseguire tale tipologia di trasporto, portava circa 2 tonnellate di cagliata (che deve essere conservata ad una temperatura compresa tra 0° C e 6° C), con il gruppo frigorifero necessario per il mantenimento della giusta temperatura spento, nonostante la giornata fosse soleggiata e con una temperatura esterna vicina ai 25 gradi.

Per verificare l’idoneità del prodotto trasportato è stato chiesto l’intervento del personale dell’A.S.P. di Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione e del settore ispettivo – che, dopo averne verificato le condizioni, ha stabilito la sua non idoneità al consumo alimentare, procedendone al sequestro per la successiva confisca, ai sensi dell’art.13 DL 689/81 in applicazione dell’art.5 DL 27/21.

Il malfunzionamento del sistema di raffreddamento non costituiva l’unica inefficienza del mezzo, che - sottoposto a controllo da parte del personale della Motorizzazione Civile - è stato giudicato non idoneo alla circolazione e sospeso con obbligo di eseguire una revisione eccezionale.

Complessivamente durante il servizio sono stati sottoposti a controllo 6 veicoli, n. 5 dei quali trovati non in regola (5 sospesi dalla circolazione). La Polizia Stradale ha quindi elevato n. 5 verbali per violazioni al Codice della Strada.

I servizi congiunti con la Motorizzazione Civile – utilizzando il centro mobile di revisione – saranno periodicamente replicati dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria, sulla base di un calendario predisposto a livello regionale.