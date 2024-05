Strada Ionio-Tirreno, scontro tra due auto all'interno della Galleria Limina: un morto e un ferito

Incidente mortale nella Galleria della Limina. Una persona è morta ed un’altra è rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto avvenuto stamani, sulla strada statale 682 di grande comunicazione Ionio-Tirreno. L’incidente è avvenuto proprio al centro della galleria, lunga 3,4 chilometri, nel territorio del comune di Mammola, ed ha visto coinvolte una Jeep Cherokee e una Opel Mokka che per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Siderno, per ricostruire la dinamica dell’incidente, ed i vigili del fuoco di Polistena. La statale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. La galleria della Limina è oggetto in questo periodo di lavori di manutenzione che si svolgono di notte quando la struttura viene chiusa. Di giorno, invece, l’arteria è percorribile normalmente.